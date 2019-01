Työnjohtaja: Koko aurauskalusto töissä Joensuussa, lunta voi sataa tänään vielä 8 senttiä

Lunta on satanut Pohjois-Karjalassa viime yön aikana perin runsaasti, ja aurauskalusto lähti matkaan esimerkiksi Joensuussa yöllä puoli kolmen aikoihin, Teknisen keskuksen työnjohtaja Olli Henttinen kertoi tiistaina kello 7:n jälkeen.

Teknisen keskuksen aurausalueita ovat Kanervalan, Käpykankaan, Linnunlahden, Marjalan, Mutalan, Noljakan, Otsolan, Pilkon, Raatekankaan, Rantakylän, Siihtalan ja Utran kaupunginosat sekä ruutukaava.

- Koko aurauskalusto on nyt käytössä. Pyörätiet on aurattu paikoitellen kahteen kertaan. Liikkeellä on 17 ajoneuvoa, Henttinen sanoo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää lauhtuu uudenvuodenpäivänä tilapäisesti, kun matalapaine syvenee maan yllä.

Ajokeli on huono suuressa osassa maata lumi- tai räntäsateen ja lumipyryn vuoksi.

- Lunta sataa ehkä hetken pienemmällä intensiteetillä, mutta sade kiihtyy iltaa kohti. Ennusteen mukaan Joensuussa lunta pitäisi sataa vielä kahdeksan senttiä, Henttinen toteaa.

Kun Henttinen katsoi viimeksi Ilmatieteen laitoksen Linnunlahden havaintoaseman mittauksia, lunta oli kertynyt seitsemän senttimetriä.

- Lumi on tällä hetkellä vielä hyvin irtonaista aurata. Jos lämpötila pysyy vähän pakkasella, lumi ei muutu kovin raskaaksi. Onneksi ennusteen mukaan lämpötila pysyisi pakkasen puolella.

Tältä näytti Noljakassa tiistaina aamuviiden aikoihin. Kuva: Arttu Koistinen