Sääennuste lupaa lisää lunta perjantaiksi

Lumisateista saadaan välipäivä torstaina, mutta taivaalta sataa jälleen perjantaina sääennusteiden mukaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lumisateelle on Joensuussa 60 prosentin todennäköisyys perjantaina kello 9 aikaan. Lumisateen todennäköisyys on myöhemmin perjantaina 70 prosenttia. Torstaiksi ja perjantaiaamuksi Joensuuhun luvataan yli kymmenen asteen pakkasta.

Myös Foreca lupaa Joensuuhun perjantaiksi lumisadetta ja pakkasta. Forecan mukaan sateen todennäköisyys on perjantaina 84-97 prosenttia. Lunta on tulossa lisää perjantaina joitakin senttejä. Lumisateen määrä on suurin illalla.

Lunta satoi runsaasti Pohjois-Karjalassa ja eri puolilla maata tiistaina ja keskiviikkona.

Lisää aiheesta:

Ilomantsi edelleen maan lumisin kolkka, Joensuussakin lunta lähes puoli metriä

Joensuun kaupungininsinööri: Urakoitsija on epäonnistunut täysin Karhunmäessä, sanktio on jo määrätty

Lukijoiden lumikuvat: "Nyt on hyvä syy mennä urheilullisesti töihin", "ei aurausta moneen päivään"

"Potkuri on näin lumen aikana turvallisin tapa liikkua" - katso kuvat Suomen lumisimmasta kunnasta Ilomantsista