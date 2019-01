Oma maa oli Joensuun Tapion katsotuin elokuva

Oma maa on myös koko Suomen toiseksi katsotuin kotimainen elokuva noin 185 000 katsojallaan.

Toiseksi eniten Joensuussa katsottiin vuoden suosituinta kotimaista elokuvaa Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja.

Joensuussa kolmanneksi katsotuin elokuva oli Mamma Mia! Here We Go Again, mikä oli Suomessa vuoden katsotuin elokuva.

Alla elokuvateatterikeskus Tapion kymmenen katsotuinta elokuvaa vuonna 2018:

1. Oma maa

2. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

3. Mamma Mia! Here We Go Again

4. Bohemian Rhapsody

5. Ihmeperhe 2

6. Deadpool 2

7. Avengers: Infinity War

8. Ihmeotukset: Grindelwaldin rikokset

9. BlacKkKlansman

10. Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla