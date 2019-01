Karelia-ammattikorkeakoulu saanut lahjoituksia jo yli puoli miljoonaa euroa

Karelia-ammattikorkeakoulu on saanut viime huhtikuussa käynnistyneen varainhankintakampanjan aikana lahjoituksia yhteensä 615 000 euroa.

Kohdennettuja lahjoituksia on saatu eniten liiketalouden ja tekniikan aloille. Lahjoittaja on voinut valita lahjoituksen kohteen silloin, kun summa on ollut yli 10 000 euroa.

- Saavutimme vuoden 2018 varainhankinnassa erinomaisen tuloksen. Yliopistoilla on ollut jo pitkään oikeus varainhankintaan, mutta ammattikorkeakouluille vastaava oikeus saatiin vasta hiljattain. Karelian osalta varainhankinta käynnistyi hitaasti, mutta ennen joulua uutisoimme saaduista lahjoituksista miltei päivittäin. Olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuun tulokseen, kertoo rehtori Petri Raivo.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Varainhankintakampanja jatkuu vielä vuoden 2019 loppuun saakka.