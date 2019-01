Poliisilla on kaksi selvittämätöntä henkirikosta Pohjois-Karjalassa: Ketkä surmasivat enolaisen Viljo Turusen ja tohmajärveläisen Esa Turusen ja miksi?

Poliisilla on tällä hetkellä tiedossa vain kaksi selvittämätöntä henkirikosta Pohjois-Karjalassa. Vuosikymmenten saatossa Pohjois-Karjalassa on kadonnut useita ihmisiä, ja he ovat kadoksissa edelleen. Heidän osaltaan ei poliisin tutkimusten perusteella ole syytä epäillä rikosta ainakaan tällä hetkellä.