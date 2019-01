Palkitun Ari Monosen sydän sykkii urheilulle - "Oma perhe ja työnteko ovat ensimmäisinä, ja sitten vasta tulee harrastustoiminta"

Maakunnan kehittäjä: Ari Mononen on tehnyt valtavasti vapaaehtoistyötä pesäpallon eteen.

Joensuun Mailan vahvana vaikuttajana tunnettu Ari Mononen on valittu Pohjois-Karjalan Maakunnan kehittäjäksi 2018. Valintaraadin mielestä Mononen on merkittävän työuransa ohella osallistunut monipuolisesti urheilun edistämiseen ja ennen kaikkea nuorten urheiluharrastusten mahdollistamiseen yli 30 vuoden ajan. Hän on toiminut ja toimii edelleen nuorten pesäpallovalmentajana, mikä vaatii säännöllistä viikoittaista sitoutumista.