Itämaan tietäjiä ja kuivuneita kuusia - yhä useamman joulunaika päättyy sunnuntaina

Loppiainen: Nuutinpäivällä ei enää isoa merkitystä.

Hieman puolenpäivän jälkeen loppiaisena joulukuusia on kertynyt Joensuun uimahallin ja pysäköintialueen väliselle kierrätyspisteelle ja melkoinen kasa. Enemmän ja vähemmän vihreitä ja jo ruskeita kuusia on arviolta kolmisenkymmentä. Linnunlahden Jalavatiellä asuva Seppo Mäkinen, 64, kurvaa paikalle isolla farmariautollaan. Hän on paketoinut vielä hyvässä kunnossa olevan tuuhean kuusensa pressuun, nostaa puun esiin sen uumenista ja heittää kasan päälle.