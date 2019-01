Kolumni: Turvallisuudessa tärkein asia on luottamus naapuriin

Kun turvallisuusviranomainen puhuu niin suoraa tekstiä, kuten puhui Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja Vesa Blomqvist Karjalaisessa (30.12.2018), niin silloin on kyse vakavasta asiasta.

Tavallisestihan monia raja- ja muuhun turvallisuuteen liittyviä asioita ei julkisteta ainakaan yksityiskohtaisesti.

Rajavartioston historiasta löytyy kaiketi useita merkkipäiviä, mutta nykymuotoisen, sisäministeriön alaisen sotilaallisesti järjestyneen laitoksen perustamisesta tulee maaliskuussa kuluneeksi sata vuotta.

Niiden sadan vuoden aikana maailma on muuttunut paljon, ja viime vuosina kiihtyvällä tahdilla.

Viranomaisten on pakko reagoida muutokseen muun muassa kertomalla kansalaisille, että lintukotoaika on jäänyt historiaan.

Vielä tärkeämpää on kannustaa päättäjiä avaamaan silmänsä.

On jokseenkin erikoista, että suomalaisen rajavartioston komentaja kiittää venäläisiä virkaveljiä siitä, että he ovat estäneet ison joukon laittoman tulon Suomeen.

Hyvästä työstä kuuluu toki kiittää aina, mutta tässä tilanteessa kiitoksessa on erityinen sävy.

Kun komentaja sanoo, etteivät Pohjois-Karjalan rajavartioston omat kädet olisi millään riittäneet kaikkien maaston kautta Suomeen pyrkivien kiinni ottamiseen, hälytyskellojen pitää soida.

Arvattavasti tilanne on sama Kainuun ja Lapin vartiostojen tasalla. Ja tunnetusti se on suorastaan vakava Kaakkois-Suomessa.

Merirajat ovat vielä asia erikseen, suuri arvoitus.

Kun joku haluaa tulla maahan salaa, siihen on aina erityinen syy.

Suurella todennäköisyydellä syy liittyy rikollisuuteen, joko aiempaan tai Suomessa tehtäväksi suunniteltuun. Tai molempiin.

Mihin paperiton, viranomaisia pakoileva tulija voi Suomessa piiloutua? Todennäköisesti hänellä on täällä jo oleva viiteryhmä, joka voi kätkeä tulijan ainakin joksikin aikaa. Tässä viranomaistiedustelulla riittää työsarkaa. Tätä ei ole virallisesti vahvistettu, mutta yksin Pohjois-Karjalan tasalla venäläisten käännyttämät Suomeen pyrkivät ovat edustaneet yli kymmentä eri kansallisuutta.

Kaakkois-Suomessa kansallisuuksien kirjo lienee kymmeniä. Mikä tiedusteluvoima riittäisi niiden kaikkien seurantaan Suomessa?

On yksi aivan erityinen syy kiittää Venäjän rajavartiostoa tehokkaasta valvonnasta. Se syy ovat tunnuksettomat vihreät miehet.

Ei ole viitteitä siitä, että heitä olisi Suomeen maaston ja vesien kautta soluttautunut, vaikka eräänlaisina jännitystarinoina sitäkin uhkaa on väläytelty.

On lupa lähteä siitä, että niin kauan kuin luottamus rajalla on molemminpuolisesti luja, se on sitä myös valtioiden välillä.

Sitä luottamusta pitää vaalia kaikilla yhteistyön tasoilla ja erityisesti politiikassa, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa luottamuksen merkitys kasvaa entisestään.