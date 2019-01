Muuttotappioon erityistä huomiota Nurmeksessa

Nurmeksen kaupunginhallitus teki maanantaina kokouksessaan nelivuotiskaudeksi hyväksytyn kaupungin strategian ensimmäisen välitarkastelun. Jatkossa erityistä huomiota kaipaavat talous ja muuttotappion pysäyttäminen.

Ensi vuodesta alkavalla kuusivuotiskaudella kaupungin taloutta pitäisi näillä näkymin kohentaa 1,2 miljoonalla eurolla. Talouden oikaisutarve on kasvanut maakuntauudistuksen myöhästymisen myötä.

Väkilukuun suhteutettuna Nurmeksen muuttoliike on ollut maakunnan kolmanneksi myönteisin. Kaupungin markkinointi ja asuntopolitiikka kuitenkin kaipaavat tehostamista, sillä avoimia työpaikkoja on ollut ja on paljon.

Kaupunginjohtaja Asko Saatsi arvioi kaupungin vuosien 2018-21 strategian toteutuneen kohtuullisen hyvin.