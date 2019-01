PKS: Puihin kertynyt lisää kuuraa ja lunta - vähäinenkin märkä lumisade voi aiheuttaa nyt uusia vikoja

Nollan tuntumassa käyneet lämpötilat ja kostea lumisade aiheuttivat maanantaina verkostovikoja PKS Sähkönsiirron jakelualueella, PKS tiedotti tiistaina.

- Viime viikosta asti jatkuneissa helikopteritarkastuksissa on havaittu, että lumitilanne on metsissä muuttunut alkuviikon aikana sähkönjakelun kannalta huomattavasti heikompaan suuntaan. Puihin on kertynyt lisää kuuraa ja lunta, mikä on kasvattanut lumikuormaa ja taivuttanut puita johtoalueen ulkopuolelta sähkölinjoille päin, PKS kertoo.

PKS:n mukaan tilanne metsissä on tällä hetkellä varsin herkkä.

- Vähäinenkin märkä lumisade voi nyt aiheuttaa uusia vikoja, kun puut taipuvat lisää. Lumikuorma taivuttaa varsinkin nuorta puustoa johtokadun ulkopuolelta sähkölinjoille, käyttöpalveluvastaava Matti Pesonen PKS Sähkönsiirrosta toteaa tiedotteessa.

- Lumikuormatilannetta tarkkaillaan, ja potentiaalisia vikapaikkoja paikallistetaan nyt kahden helikopterin voimin. Sähkönjakelua uhkaavia puita poistetaan johtoalueen ulkopuoliselta alueelta.

PKS:n mukaan lumitilanne on huolestuttavin jakelualueen eteläisimmillä alueilla, joissa lämpötila käväisi maanantaina hetkellisesti hiukan plussan puolella.

- Lumien putoaminen puista vaatisi selkeän ja riittävän pitkäkestoisen plussakelin, joten siihen saakka on suuremman jakeluhäiriön vaara koko ajan olemassa. Tällä hetkellä seurataan erityisesti perjantain sääennusteen kehittymistä. Tuolloin lämpötila taas lähestyy nollaa, ja mahdollisia lumisateita on luvassa.