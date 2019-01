Filosofi, psykoterapeutti Antti S. Mattila on todennut, että jos yrittää nostaa onnellisuustasoja suoraan, se on kuin yrittäisi kuumentaa saunaa lämmittämällä pelkkää lämpömittaria. Onnellisuus on vain hyvän elämän kukinto.

Mitä mieltä sinä olet? Käy vastaamassa kyselyymme, sana on vapaa.

