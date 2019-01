Selkien Sisun järjestämällä maisemalaturetkellä hiihdettävää latua 20 kilometriä

Laturetki on harvinaisen vapaamuotoinen: hiihtämään voi lähteä päivän mittaan omaan tahtiin ja lähtöpaikan voi valita itse. Yleisiä lähtöpaikkoja ovat Mustavaaran laskettelukeskus ja Selkien koulu.

Laturetkeä varten on normaalin 11 kilometrin laturverkoston lisäksi 10 kilometrin verran perinteisen uraa. Myös perinteisen uralla on välillä mahdollista tehdä luistelusuksilla potkuja. Laturetken pärjääkin sekä perinteisen että vapaan suksilla.

Lippaan laavulla on nuotiotulet ja tarjoilua kello 12 ja 15 välisen ajan.

Laturetkelle osallistuminen on ilmaista, mutta halutessaan sitä voi tukea haluamallaan summalla laavulla. Laavulla on tarjolla nokipannukahvit, mehua ja purtavaa. Selkieläisille tarjoilu on ilmaista, muilta peritään pieni maksu.

Selkien Sisu järjestää laturetken yhdessä Mustavaaran laskettelukeskuksen ja Kontiolahden kunnan kanssa.

