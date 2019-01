Rehtori Virpi Eronen laulaa, lausuu ja kirjoittaa – "Äiti ja mummo antoivat minulle vahvan naisen mallin"

Kun ääni on työkalu, ei sisäilmaongelmaisessa koulussa työskenteleminen ole helppoa. Liperin koulukeskuksen pihalla on seissyt syksystä 2017 saakka väliaikaisia parakkeja, mutta vt. rehtorin työhuone on entisellä paikallaan. Osassa, joka tullaan purkamaan uudisrakennuksen tieltä pois.