Suomen lumisimpia paikkakuntia löytyy Pohjois-Karjalasta - 48 senttimetrin syvyinen hanki kahdella maakunnan havaintoasemalla

Perjantaina mitattiin Suomen syvimmät hanget - 48 senttimetriä - kolmella eri paikkakunnalla. Niistä pohjoiskarjalaisia on Joensuun Pyhäselkä ja Ilomantsin Pötsönvaara.

- Enontekiö, Kilpisjärven kyläkeskus on kolmas 48 sentin lumipaikkakunta, meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Poikkeama tavanomaiseen vaihtelee asemittain.

- Pohjois-Karjalan pohjoisosan havaintoasemilla lukemat ovat tavanomaisia tai tavanomaista pienempiä. Sen sijaan maakunnan eteläosassa on vaihtelua, esimerkiksi Pyhäselällä lunta on tavanomaista enemmän ja Tohmajärven Kemiessä tavanomaista vähemmän, Siiskonen analysoi.

Ilmatieteen laitos mittaa lunta kahdellatoista asemalla, joista osa on samoja kuin täyden palvelun asemat.

Ilomantsin Naarvassa lunta on 44 senttimetriä, Lieksan Kolilla ja Rääkkylän kirkonkylässä 42. Tasan 40 senttimetriä on Ilomantsin Mekrijärvellä, Nurmeksen Mujejärvellä ja Joensuun Linnunlahdella. Juuan Niemelässä lunta on 35 senttiä ja Tohmajärven Kemiessä 34.

Alle 30 sentin lunta on Lieksan Lampelassa (29) sekä Valtimon kirkonkylässä (24).