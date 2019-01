Kuopio joutui perumaan pakkasjuhlansa kovan pakkasen vuoksi - sunnuntaiksi luvassa kipakkaa pakkassäätä koko Suomeen

Kuopion kaupunki tiedottaa, että sunnuntaiksi kaavailtu Pakkasjuhla on jouduttu perumaan. Syynä perumiseen on pakkanen. - Juhlan pakkasrajaksi on ilmoitettu -20 ja tämän hetkisten ennusteiden mukaan pakkasta on huomenna yli 20 astetta. Tuuli tekee pakkasesta vielä purevampaa, kaupunki tiedottaa.