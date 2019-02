Viimeöinen lumipyry syvensi Joensuun lumipeitteen jo 64 senttiin - yleensä sama määrä lunta vasta maaliskuussa

Lumipeite on kasvanut Joensuun seudulla jo nyt talven keskimääräiseen lukemaan, sillä Joensuun Linnunlahdella oli keskiviikkona yöllisen pyryn jälkeen hieman ennen puoltapäivää 64 sentin kerros. Joensuun keskimääräinen lumensyvyys 65 senttiä saavutetaan normaalisti vasta maaliskuun puolessavälissä.

Eniten lunta Pohjois-Karjalassa on Ilomantsin Pötsönvaarassa, jossa oli keskiviikkoaamuna 71 senttiä. Vain kahta senttiä ohuempi lumipeite oli Kiihtelysvaaran Huhtilammilla.

Ilomantsin Mekrijärven lukemat olivat 61, Ilomantsin Naarvan 60, Tohmajärven Kemien 59, Pyhäselän Reijolan 58, Juuan Niemelän 56, Nurmeksen 52 ja Valtimon 45 senttiä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lunta on viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna selvästi enemmän Joensuun seudulla, sillä Linnunlahdella oli 8. helmikuuta vain 47 senttiä. Sen sijaan itärajan pinnassa ja maakunnan pohjoisosissa lunta oli vuosi sitten reippaasti enemmän: Nurmeksessa ja Ilomantsin Pötsönvaarassa jopa 85 senttiä.

Lunta on nyt suhteellisen tasaisesti ympäri maata. Lapin itä- ja pohjoisosat Lounais-Suomen sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ohella ovat yllättäen Suomen vähälumisinta aluetta alle 50 sentin nietoksillaan.

Selvästi eniten lunta on Kainuussa, Ristijärven Mustavaaralla, 85 senttiä. Samalla seudulla Puolangan Kotilassa lunta on 78 senttiä.

Etelä-Suomen lumisin paikka on Kouvola 72 sentin kerroksellaan. Viikonvaihteessa pidetään Lahdessa Salpausselän kisat. Monena talvena järjestäjät ovat tuskailleen vähäisen lumimäärän takia. Tänä vuonna Lahdessa lunta on jo nyt 65 senttiä ja loppuviikolla sitä on luvassa lisää koko maahan.

Myös Helsingin seudulla ja Ahvenanmaalla päästään tänä talvena nauttimaan lumitalven riemuista: Ahvenanmaan Jomalassa lunta on 40, Helsingin Kaisaniemessä 43 ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla 57 senttiä.