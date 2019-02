Kaksi edelleen vangittuna Outokummun ampumisesta - tapahtumien kulku poliisin tiedossa

Kaksi henkilöä on edelleen vangittuna liittyen Outokummussa tammikuun puolivälissä tapahtuneeseen ampumavälikohtaukseen.

Vangittuina ovat 30- ja 38-vuotiaat outokumpulaismiehet. Alun perin vangittuja oli neljä, mutta Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vapautti vangittuina olleet 25- ja 33-vuotiaat miehet viime viikon perjantaina.

Ampumavälikohtaus tapahtui Outokummun Sätöksessä sijaitsevassa asunnossa varhain lauantaiaamuna 19. tammikuuta.

Asunnon haltija on toinen viime perjantaina vapautetuista miehistä. Asunnossa oli ampumisen aikaan kaikkiaan kymmenen henkilöä. Heistä yhdeksän otettiin kiinni pian ampumisen jälkeen.

Ampumisessa loukkaantui 30-vuotias outokumpulaismies.

Rikoskomisario Simo Hämäläisen mukaan poliisi on suorittanut kuulustelut pääosin ja tapahtumien kulku on selvinnyt. Tekovälineenä käytetty ampuma-ase on poliisin hallussa.

- Motiivina ovat uhrin ja seurueen keskinäiset riidat, Hämäläinen sanoo.

Poliisi tutkii tapausta edelleen tapon yrityksenä sekä ampuma-aserikoksena ja useina pahoinpitelyinä. Syytteet on nostettava viimeistään huhtikuun lopulla.