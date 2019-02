Kermajärven poikki menevä moottorikelkkareitti vielä viitoittamatta - jäätä keskimäärin kymmenen senttiä

Helmikuun ensimmäisenä päivänä virallisesti avatun Heinäveden moottorikelkkareitin Kermajärven poikkireitin viitoitusta ei ole huonon jäätilanteen takia päästy viitoittamaan.

- Poikkireitti ajettiin läpi viikko sitten, ja jään keskimääräiseksi paksuudeksi mitattiin noin kymmenen senttiä. Tämä osuus pysyy merkkaamattomana siihen asti kunnes jääpaksuus on vaaditut 20 senttiä, Heinäveden moottorikelkkailijat Ry:n varapuheenjohtaja ja tiedostusvastaava Joonas Koponen kertoo.

Hän pitää mahdollisena sitä, että poikkiosuus jää kokonaan avaamatta tältä talvelta. Jäätä merkatuilla vesistöreiteillä on 25-40 senttiä. Reitin ulkopuolella jäätä on vaihtelevasti, ja lisäksi jäällä on vettä.

- Maaosuuksilla Heinäveden kunnan tamppari on tasoittanut reitin lähes kokonaisuudessaan, joten Kuikka Koposen kiemuroiden voidaan sanoa olevan tällä hetkellä huippukunnossa, Koponen sanoo.

Yhdistys järjesti moottorikelkkasafarin tammikuun lopulla, ja päiväsafari on vuorossa 23. helmikuuta. Yhdistys on mukana Pääskyvuoren rinteiden Perhepäivässä laskiaissunnuntaina. Yhdistyksessä on noin 60 jäsentä.