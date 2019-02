Maakuntaliitto aloitti uuden kampanjan paluumuuttajien houkuttelemiseksi: Nyt haetaan ilmiantoja henkilöistä, joiden pitäisi muuttaa Pohjois-Karjalaan

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on käynnistänyt kutsukampanjan, jossa maakunnan väki voi ilmiantaa ja kutsua läheisiään muuttamaan Pohjois-Karjalaan. Maakuntaliitto tiedotti kampanjan alkamisesta torstaina iltapäivällä.

- Meillä kaikilla on jossain päin maailmaa juuri se henkilö tai henkilöitä, joiden on toivonut muuttavan Pohjois-Karjalaan, esimerkiksi omat lapset ja lapsenlapset, sukulaiset tai muut ystävät. Me haluamme olla mukana toteuttamassa näiden toiveiden toteutumista, maakuntaliiton markkinointipäällikkö Heli Räsänen kertoo.

Maakuntaliiton verkkosivuilla on lomake, jossa voi antaa läheisensä yhteystiedot ja pian hänelle lähtee hyvän mielen postia. Samalla osallistuu arvontaan, jossa palkintona on junaliput läheisille Pohjois-Karjalaan ja illallinen koko poppoolle. Kutsumiseen voi osallistua 1. maaliskuuta saakka.

- Uuden brändimme mukaisesti puhuttelemme maailmankarjalaisia täällä ja ympäri maailmaa – tiedämme, että heillä on muita pienempi kynnys muuttaa henkisille juurilleen. Olemme tottuneet kuulemaan muttia: täällä ei olisi muka mielenkiintoisia työpaikkoja tai olemme kaukana sivistyksestä. Näihin kaikkiin vastaamme: me näytämme, että meillä on uraputkia, maailmanluokan koulutusta ja mahdollisuuksia, joihin pitää vain tarttua, Räsänen toteaa.

Kutsuja voi lähettää täällä.