Kasvatustieteen professori: Jo yksivuotias lapsi kannattaa laittaa päivähoitoon - "Vanhemmat voivat luottaa, että varhaiskasvatuksesta on lapselle vain hyötyä"

Varhaiskasvatuksen professorina Itä-Suomen yliopistossa vuoden alussa aloittanut Nina Sajaniemi sanoo, että nyt on vihoviimeinen aika päästä eroon kotihoito–päiväkoti- vastakkainasettelusta.

– Suomalainen kotihoidon tukijärjestelmä on täysin poikkeava ilmiö Pohjoismaissa. Käytäntö on lapsia syrjivä, sillä tutkimusten mukaan jo hyvin pienet lapset hyötyvät toisten kanssa toimimisesta. Kotihoidontuki on ongelmallinen etenkin maahanmuuttajataustaisissa perheissä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sajaniemi edistäisikin mieluummin työajan joustoja kuin pitkää kotihoitoa.

Kun kotona oleva äiti tai isä vatvoo, milloin lapsen olisi paras aloittaa varhaiskasvatuksessa, Sajaniemi asettaisi rajan äitiysloman loppumisen kieppeillä. Noin 1–1,5 vuoden iässä lapset voivat hänen mukaansa siirtyä suoraan päiväkotiin. Eikä vanhempien tarvitse tuntea asiasta syyllisyyttä.

– Vanhemmat voivat luottaa, että varhaiskasvatuksesta on lapselle vain hyötyä, kun ympärillä on hyvin koulutettuja ja motivoituneita ammattilaisia. Taaperot eivät tarvitse yhtä aikuista kokoaikaisesti itselleen. Kaikkien aikuisten on kuitenkin oltava emotionaalisesti saatavilla. Heillä on myös oltava taito toimia pedagogisesti sensitiivisellä tavalla. Pienet taaperot tarvitsevat pienemmän ryhmän, koska he vasta opettelevat toimimaan yhdessä toisten kanssa.

Sajaniemi on työskennellyt koko uransa pienten parissa. Lastentarhanopettajaksi valmistunut Sajaniemi opiskeli vielä psykologiksi, erikoistui neuropsykologiksi ja väitteli kehitysneuropsykologiasta.

Sajaniemi on toiminut pitkään Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen vastuuhenkilönä ja yliopistonlehtorina, ja työhuone on tutkimusyhteistyötä varten yhä myös Helsingissä. Hän vinkkaa, että haussa on edullinen ja mielellään kalustettu yksiö Joensuusta.

Itä-Suomeen Sajaniemi tuli jo viime vuonna, kun varhaiskasvatuksen koulutusta käynnisteltiin.

– Kasvatuksen ja koulutuksen maailmassa kiehtoo se, että voi ainakin yrittää puuttua asioihin niin, että ne muuttaisivat maailmaa parempaan suuntaan.

Kautta aikojen pienet ovat tupanneet jäädä päätöksenteossa isompien jalkoihin, mutta tilanne on muuttumassa.

– Suomessa varhaiskasvatuksen arvostus on noussut merkittävästi viime vuosina. Kansainvälisesti arvostus on ollut nousussa jo pidemmän ajan.

Taustalla on neuro- ja käyttäytymistieteiden tuottama vahva tutkimusnäyttö varhaisvuosien ratkaisevasta merkityksestä tulevaisuudelle.

– Nyt tiedetään jo, että varhaisiin vuosiin kannattaa oikeasti satsata. Ne ovat perusta elinikäiselle oppimiselle, hyvinvoinnille ja elämän hallinnalle. Ei siis ole todellakaan ihan sama, millaista toimintaa päiväkodeissa on ja millainen on niissä toimivien aikuisten ammattitaito.

Sajaniemen mukaan päivähoito-sanaa ei pitäisi enää käyttää. Se on peräisin ajalta, jolloin varhaiskasvatus oli osa sosiaalitoimea ja luotu lähinnä vanhempien tarpeisiin.

– Jokaisella lapsella on oikeus oppia, tulla nähdyksi ja kuulluksi omana ainutlaatuisena itsenään ja kokea itsensä tasavertaiseksi ryhmän jäseneksi. Tätä kaikkea laadukas, päiväkodeissa toteutuva varhaiskasvatus voi tarjota.

Sajaniemi on ehdottomasti subjektiivisen päivähoito-oikeuden kannalla.

– Emmehän me kyseenalaista lasten oikeutta kouluun, kun he täyttävät seitsemän vuotta. Pedagogisesti toteutetusta varhaiskasvatuksesta höytyvät kaikki. Erityisen vaarallista on rajata se heiltä, jotka sitä eniten tarvitsevat.

”Mitä pienempänä lapsi opettelee tulemaan toimeen toisten kanssa, sen parempi”



Viime vuonna voimaan tullut uusi varhaiskasvatuslaki nostaa varhaiskasvatuksessa työskentelevien koulutustasoa. Kaikissa varhaiskasvatusryhmissä on oltava vähintään yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Aiemmin ryhmään riitti yksi korkeakoulutettu työntekijä, joka sai olla myös sosionomitaustainen.

Muutos lisää yliopistossa opiskelleiden varhaiskasvatuksen opettajien määrää päiväkodeissa. Professori Nina Sajaniemen mukaan Suomen käytäntö on ainutlaatuinen ja toimisi hyvin vientivalttina.

Myös varhaiskasvatuksen toimintamallit ovat muutoksessa. Kun Sajaniemi valmistui aikanaan alalle, varhaiskasvatuksen asiat olivat hänen mukaansa jossakin suhteessa nykyistä toimivampia.

– Toiminta oli hyvin ryhmämuotoista, toiminnallista ja sopivan aikuisjohtoista. Sitten siirryttiin hoiva-painotteisuuteen, jonka jälkeen tuli ”kaikki tekee kaikkea” -malli. Nyt ollaan taas palaamassa vahvemmin jäsenneltyyn malliin.

Sajaniemi puhuu opettajuuden kaaresta, joka kulkee varhaiskasvatuksesta koulu- ja opiskelumaailmaan. Kaikkia koulumaailman ilmiöitä, kuten itseohjautuvuuden oletusta, hän ei varhaiskasvatukseen toisi.

– Edes alakoululaiset eivät ole kypsiä päättämään omasta opiskelustaan.

Varhaiskasvatus on Sajaniemen mukaan parhaimmillaan sitä, että hyvässä ympäristössä osataan kääntää eduksi ryhmän toiminta.

– Joukkoon kuuluminen ja yhteenhitsautuminen luovat perustan monille asioille elämässä. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee olevansa ryhmän tasavertainen jäsen ja tulemaan toimeen toisten kanssa. Mitä pienempänä nämä taidot oppii, sen parempi.

Joensuussa Sajaniemi saa rakentaa uutta varhaiskasvatuksen kulttuuria yhdessä muiden kanssa, sillä alan koulutusta ei ole ollut kaupungissa 20 vuoteen.

Kolmevuotiseen varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen otetaan 108 opiskelijaa vuosittain. Joensuulaisten päiväkotien kanssa on jo viritteillä useita eri tutkimushankkeita, joista kuullaan lähitulevaisuudessa.