Moottorikelkka upposi jäihin Kiteellä - kalamiehet pelastuivat avannosta

Kaksi nuorta miestä oli lähtenyt moottorikelkalla kalareissulle Pyhäjärvelle. Puhoslammella Palosaaren kohdalla noin 30 metrin päässä rannasta jää petti kelkan alta.

Moottorikelkka vajosi veteen, mutta jäi suksistaan kiinni jään reunalle. Vettä oli uppoamispaikalla pelastuslaitoksen mukaan noin 2-3 metriä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kalamiehet pääsivät omin voimin avannosta ylös ja hakeutuivat itse avantouinnin jälkeen lämpimään.

Palokunta varustautui nostotehtävään pintapelastuspuvuin, teki tilapäisen kiinnityspisteen jäälle ja vinssasi moottorikelkan ylös avannosta. Kelkka saatiin rannalle, eikä siitä vuotanut nesteitä veteen.

Jäällä on nyt todella vaikea keli liikkua, sillä lunta, sohjoa ja vettä on reilusti. Samoin jää on paikoin todella heikkoa, pelastuslaitos muistuttaa.