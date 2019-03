Ammatillisen koulutuksen kultainen ansioristi Riverian tietohallintopäällikölle - "Elämäntyöpalkinto"

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke on myöntänyt Riverian tietohallintopäällikölle Urho Mäenpäälle ammatillisen koulutuksen kultaisen ansiomerkin työstä ammatillisen koulutuksen uudistamisen hyväksi ja digitalisaation edistämisestä, Riveria tiedottaa.

Tiedotteen mukaan Mäenpää on yli viidentoista vuoden ajan ollut edistämässä koko ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja tietoyhteiskuntapalveluiden käyttöönottoa.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä hän on työskennellyt yli kolmekymmentä vuotta.

- Hän on koko yhteisön puolesta toiminut vapaaehtoisena teknisenä asiantuntijana, kun on neuvoteltu useita merkittäviä ohjelmistosopimuksia, yhdistys perustelee Mäenpään valintaa.

- Otan tämän eräänlaisena elämäntyöpalkintona. Työssäni on tärkeätä tunnistaa, miten tämä ala kehittyy, ja minkälaisia uusia ratkaisuja voisimme hyödyntää tulevaisuudessa. Meillä on Riveriassakin useita eri järjestelmiä kehityksen kohteena samanaikaisesti. Valtakunnallisessa kehitystyössä mukana oleminen on merkityksellistä sekä oman työni että organisaation kehittymisen kannalta, Urho Mäenpää tuumaa tiedotteessa.