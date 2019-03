Joka neljäs Savo-Karjalan ehdokas on kuopiolainen - Joensuusta on 35 ehdokasta

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 14. huhtikuuta.

Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokasasettelu vahvistettiin tällä viikolla. Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajaehdokkaista suurin osa on savolaisia. Pohjois-Savon puolelta ehdokkaita on 96, Pohjois-Karjalasta 64. Lisäksi yksittäisiä ehdokkaita on Suomussalmelta, Espoosta, Helsingistä ja Kajaanista.