Suklaata, vaalipuhetta ja pop up -tapahtumia - tällä viikolla vietetään rasismin vastaista viikkoa

Valtakunnallista rasismin vastaista viikkoa vietetään Joensuussa kuluvalla viikolla. Tapahtumia on sunnuntaihin 24.3. saakka.

Huomenna tiistaina 19.3. Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelut jalkautuvat kävelykadulle jakamaan suklaapatukoita ohikulkijoille. Tempaus on kello 9 alkaen Siltakadun ja Niskakadun välillä.

Maahanmuuttajapalveluiden työntekijät tunnistaa kirkkaanvihreistä, kaupungin logolla merkityistä paidoista. Kaupunkilaisten toivotaan osallistuvan tempaukseen julkaisemalla kuvia sosiaalisessa mediassa suklaapatukoihin merkityillä aihetunnisteella #eirasismille ja #myjoensuu.

Alueen oppilaitokset, Riveria, Itä-Suomen yliopisto sekä Karelia-ammattikorkeakoulu ovat mukana teemaviikossa.

Keskiviikkona 20.3. Riveria järjestää opiskelijoille tilaisuuden yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa. Samana päivänä Karelia-ammattikorkeakoulu pitää teemapäivän yhteistyössä Paiholan vastaanottokeskuksen kanssa.

Torstaina 21.3. on Itä-Suomen yliopiston vuoro. Rasisminvastaisuus arjessa ja kansalaistoiminnassa - teemapäivä alkaa työpajoilla ja jatkuu seminaarilla. Päivän aikana on pop up -tapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia ilman ennakkoilmoittautumista.

Futura-rakennuksen salissa F104 on näyttelyhuone, jossa on opettajaopiskelijoiden ottamia valokuvia Lehtiniemen vastaanottokeskuksen arjesta. Metria-rakennuksen pop up -kahvilassa voi kello 10-11 miettiä, mitä opiskelija voi tehdä vastaanottokeskuksessa.

Rasismin vastainen viikko puhuu laajasti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Monikulttuurisuustyön koordinaattori Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:stä toivoo, että eduskuntavaalikampanjat käydään ilman rasismia.

Keskiviikkona 20.3. ehdokkaat on kutsuttu Yhteisötila Aavaan (Rantakatu 23) kuulemaan katsaus maahanmuuttajatyöstä ja julistamaan oma kampanjansa syrjinnästä vapaiksi alueiksi.

- Tärkeintä on, että ihmisillä on vaalikojuilla turvallista olla ottamassa selvää, ketä he äänestävät, Elonheimo sanoo.

Elonheimon mukaan arkipäivän rasismi jää yhä liian usein vaille huomiota.

- Ihmiset kokevat nimittelyä ja huutelua, joka ei ylitä puuttumisen kynnystä. On päälle sylkemistä, ja pahimmillaan tulee nyrkistä naamaan, hän kuvailee.