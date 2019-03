Hakelastissa ollut kuorma-auto ajautui ulos tieltä Lieksassa maanantaina kello 12:n aikaan. Ulosajo tapahtui Inarintiellä lähellä Inarin rajanylityspaikkaa.

Auto meni ulosajossa penkkaan ja kaatui kyljelleen. Kuljettaja ei loukkaantunut.

Pelastuslaitos teki auton virrattomaksi ja varmisti, ettei siinä ole vuotoja.

Auton nostotyö tullaan tekemään silloin, kun rajanylityspiste on kiinni ja tiellä on vähemmän liikennettä. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikka on liukkaassa mäessä, jolla on paljon liikennettä.