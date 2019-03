Osuuskunta Viesimo teki lahjoituksen Kiihtelysvaaran kirkkokeräykseen

Osuuskunta Viesimo on tehnyt lahjoituksen Kiihtelysvaaran kirkkokeräykseen. Osuuskunta on päättänyt lahjoittaa 20 000 euroa uuden kirkon rakentamiseen ja tarpeiston hankintaan. Osuuskunta toimii yhteiskunnallisena yrityksenä, jolloin sen ylijäämästä on vähintään 60 prosenttia käytettävä yhteiseen hyvään.

Osuuskunta Viesimo perustettiin neljä vuotta sitten alun perin toteuttamaan kehittämis- ja kokeiluhanketta Vaahterapihan hoivakodissa. Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa.