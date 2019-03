Karelia-ammattikorkeakoulu haluaisi kouluttaa talotekniikan rakennusmestareita

Karelia-ammattikorkeakoulu on hakenut toimiluvan muutosta rakennusmestarikoulutuksen käynnistämiseksi. Koulutuksen olisi tarkoitus painottua erityisesti talotekniikkaan.

– Tällä hetkellä talotekniikkaan liittyvää rakennusmestarikoulutusta on koko maassa ainoastaan Metropolia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä, ja koulutustarve on selvitystemme ja myös vahvojen puoltolausuntojen perusteella on aivan ilmeinen, sanoo vararehtori Pekka Auvinen.

Toimiluvan muutosesitykset olivat ammattikorkeakouluissa lausunnoilla helmi–maaliskuun vaihteessa.

– Hallituksen eron jälkeen olemme saaneet tietoa, että toimitusministeriönä toimiva hallitus ei enää tekisi toimiluvan muutospäätöksiä, joten asia on käsityksemme mukaan siirtymässä uuden hallituksen päätettäväksi, Auvinen sanoo.

Rakennusmestarikoulutus käynnistettiin uudelleen ammattikorkeakouluissa kymmenisen vuotta sitten kansanedustaja Eero Reijosen (kesk.) aloitteen pohjalta. Hänellä on hakemuksen käsittelyn lykkääntymisestä hieman raadollisempi käsitys kuin Auvisella.

– Kyselin helmi–maaliskuussa käytännössä viikoittain opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok.), milloin asia etenee päätökseen, mutta kertaakaan en saanut selvää vastausta.

– Vähän tuli mieleen, että Metropolian yksinoikeuttako tähän koulutukseen varjellaan.