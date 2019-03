Jäälatuja ei ole pystytty ajamaan Joensuuhun, mutta muualla maakunnassa niitä riittää

Hiihtäjien harmiksi Joensuussa ei ole tänä talvena pystytty tekemään jäälatuja. Syynä on, että jään ja lumen paksuus vaihtelevat paikkakohtaisesti hyvin paljon.

Auringon paisteeseen jääladuille hiihtämään pääsee kuitenkin muualla maakunnassa. Esimerkiksi Kontiolahden puolella Höytiäiselle on ajettu jääladut. Hiihdettävää on Höytiäisen jäällä yhteensä 8 kilometriä yhteen suuntaan ja matkan varrella on kaksikin nuotiopaikkaa. Lähtöpaikka on Kontiolahden satamassa.

Myös Kolilla pääsee hiihtämään jäälatuja pitkin. Valittavana on Kolin ja Vuonislahden välinen reitti sekä Pyysaaren kiertävä latulenkki.

Nurmeksessa hiihdetään myös Pielisen jäällä. Jäälatuja on yhteensä reilut parikymmentä kilometriä. Ladulle voi hypätä esimerkiksi Bomban rannasta.

Myös Lieksassa kulkee jäälatu Jamalinlahdella ja satamassa.

Kiteelle ei sen sijaan ole pystytty jäälatua tänä talvena ajamaan jäällä olevan sohjon vuoksi.

Sää lämpeni tällä viikolla niin paljon, että Joensuussa kaupunki on joutunut lopettamaan luistelukenttien kunnostamisen. Luisteluolosuhteiden suhteen kausi on siis jo ohi.