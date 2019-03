Yllätys! Liperissä on alue, joka on kuin Vuokatti - kuka pelastaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän pohjoiskarjalaisen miljöön?

20 kilometriä Joensuusta, Käsämässä käännös oikeaan päin ja olet perillä. Aivan kuin urheiluopistolla, se on ensivaikutelma. Päärakennus on uusi, hyväkuntoinen. Aulassa on nuoria ihmisiä, opiskelijoita, vastaanotto ja satapaikkainen ravintola.