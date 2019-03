Enon uudelle seurakuntatalolle paikka kirkon vierestä - kirkonkylän kaava valmistui

Enon kirkonkylän uuteen asemakaavaan on aivan valmistelun viime metreillä ennen hyväksymiskäsittelyä lisätty sijoituspaikka uudelle seurakuntatalolle.

Seurakuntatalo voidaan rakentaa aivan kirkon viereen sen pohjoispuolelle. Sijoituspaikka saadaan muuttamalla asemakaavassa pientaloalue seurakunnallisten rakennusten alueeksi.

Kirkkoa vastapäätä Enontien toisella puolella oleva vanhan seurakuntatalon paikka muutetaan alueeksi, jolle saa rakentaa palveluita ja asumista.

Enon uuden seurakuntatalon rakentamisen on määrä alkaa noin vuoden päästä keväällä 2020. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio on käsitelty loppuvuodesta ja rakennussuunnittelu on alkamassa.

Vuodesta 2014 valmisteltu Enon kirkonkylän alueen asemakaava on kokonaisuudessaan valmis. Joensuun kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginvaltuustolle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä.