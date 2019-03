Poliisi tutkii: aikuinen poika puukotti isäänsä Enossa, vangittu epäiltynä tapon yrityksestä

Vuonna 1988 syntynyt mies soitti tiistai-iltana hieman ennen iltakahdeksaa hätäkeskukseen ja kertoi, että hän on lyönyt isäänsä teräaseella kaulaan.

Teko tapahtui yksityisasunnossa.

Paikalle menneet poliisipartiot löysivät asunnosta isän ja pojan. Vuonna 1945 syntyneellä isällä oli kaulallaan vammoja. Isä ja poika asuvat asunnossa kahdestaan eikä tapahtumien aikana ollut paikalla muita.

Rikoskomisario Kimmo Wetterstrandin mukaan poliisi suorittaa edelleen tapaukseen liittyvää teknistä tutkintaa, eikä vammojen tai tekovälineen laadusta voi vielä kertoa julkisuuteen.

Poika on myöntänyt kuulusteluissa, että hän on aiheuttanut isänsä vammat. Poika oli ollut tekoaikaan huomattavan päihtynyt. Poliisilla on myös jo käsitys teon motiivista.

Puukotettu isä on edelleen hoidettavana Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, eikä tätä ole pystytty kuulustelemaan. Miehellä ei ole välitöntä hengenvaaraa.

Poika puolestaan vangittiin tänään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä.

- Epäillyllä on taustallaan jonkin verran lievähköä rikoshistoriaa, Wetterstrand luonnehtii.