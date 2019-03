Ilomantsin sotatie saanee kyltit tulevaksi kesäksi - "Kuntaan tullut useita toiveita ja kyselyitä"

Pekka Junnilaisen viisi vuotta sitten tekemä Sotatie-aloite etenee Ilomantsissa. Ilomantsin kunta hakee ely-keskukselta lupaa sotatien merkitsemiseksi kyltein. Mikäli lupa myönnetään, kunta kilpailuttaa kyltityksen, hankkii kyltit ja sijoittaa ne paikoilleen kevään ja alkukesän aikana.

- Tarkoituksemme on merkitä Ilomantsin merkittävä sotatieverkosto kyltein. Kunnan tehtävä on perusinfran kuntoon saattaminen. Sotatien merkitsemisestä on tullut kuntaan useita toiveita ja kyselyjä, joten päätimme ryhtyä toimeen, kertoo kunnanjohtaja Marjut Ahokas tiedotteessa.

Ilomantsissa vietetään elokuussa 14. divisioonan nuoriso- ja perinnepäiviä sekä Ilomantsin torjuntataistelujen päättymisen 75-vuotisjuhlia. Ahokas uskoo, että sotahistoriakohteet kiinnostavat juhlien vierailijoita.