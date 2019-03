Nuoret ehdokkaat loistavat poissaolollaan eduskuntavaaleissa - raha voi olla yksi syy

Jyväskyläläinen Siiri Muhonen, 19, on harvinaisuus. Hän on Keski-Suomen vaalipiirin ainoa alle 20-vuotias eduskuntavaaliehdokas. Koko maassa 18-19-vuotiaita ehdokkaita on vain 23. Savo-Karjalan vaalipiirissä tilanne on hieman parempi kuin Keski-Suomessa: kokoomuksen varkautelainen Joel Elmaci on 19-vuotias, ja 18-vuotiaita ovat kuopiolaiset Kansalaispuolueen Martyna Leskinen, Liike Nytin Oona Karttunen ja vasta tammikuussa täysi-ikäiseksi tullut sinisten Minttu Knuuti.