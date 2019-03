Keltasirkku oli lintuvisailijoille helppoakin helpompi tunnistettava - mutta tiedätkö, mikä lintu ui piiloon kiven taakse?

Karjalaisen Lintuvisan kolmas kierros tuotti vastaajille vain vähän vaikeuksia. Kuvassa oleva lintu on keltasirkku. Viistosti takaa kuvatun linnun tunnistaa keltasirkuksia oranssista yläperästä, oranssIn ja mustan kirjavista siivistä sekä päässä, niskassa ja kyljessä näkyvästä keltaisesta väristä.

Vastauksia tuli kaikkiaan 997, joista 54 lähetettiin postikortilla. Vastauksista oli oikein 918. Vihervarpunen sai 21 ääntä, varpunen 11 sekä viherpeippo ja pikkuvarpunen kumpikin 8. Lisäksi tuli muille lajeille joitakin hajaääniä.

Ohessa visan neljäs kuva. Mikä lintu on menossa piiloon vesikiven taakse?

Kilpailun kulku on samanlainen kuin aiempina vuosina. Lukijoiden tehtävänä on määrittää viikoittain julkaistavassa kuvassa oleva lintu. Kilpailu on tarkoitettu pikemminkin linnuista kiinnostuneille tavallisille luonnossa liikkujille kuin ammattimaisille lintuharrastajille.

Kuvat ovat helpohkoja, joskin joukkoon saattaa eksyä muutama vaikeampikin tehtävä ja erikoisempi kuvakulma.

Vastaaminen tapahtuu tuttuun tapaan joko Karjalaisen internetsivulla tai postikortilla. Äänestämään pääsee osoitteessa www.karjalainen.fi/linnut, jossa vastaajan on rekisteröidyttävä ennen ensimmäistä vastausta kirjautumislomakkeella. Tällöin vastaaja saa oman vastaajakoodin, joka lähetetään myös vastaajan sähköpostiin. Koodia on käytettävä koko kilpailun ajan.

Postikortit lähetetään osoitteeseen Lintuvisa, Karjalainen, PL 99, 80141 Joensuu. Mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Jokaiseen kuvaan voi vastata vain kerran eikä vastausta voi muuttaa.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään ensi viikon torstaina eli 4. huhtikuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internetvastausten jättöaika.

Arvomme joka viikko kaikkien lintulajin oikein tunnistaneiden kesken Suomen parhaaksi lintuoppaaksi tituleeratun Lintuopas – Euroopan ja Välimeren alueen linnut -teoksen.

Lisäksi arvomme joka viikko kaksi Kolo designin linnunpönttöä. Koko kilpailun voittaja saa noin sadan euron arvoisen kiikarin. Pääpalkinnon arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka ovat saaneet eniten lintulajeja oikein.

Kolmannella kierroksella oikein vastanneiden kesken arvottu kirja meni Helvi Hakuliselle Kiteeltä. Oikein vastanneiden kesken arvotun pöntön saa Teija Hyvärinen Kiteeltä, ja kaikkien kesken arvotun pöntön saa samoin oikein vastannut Petra Salminen Harinjärveltä.

Kaikki kuvissa olevat linnut on tavattu Pohjois-Karjalassa, mutta joukossa voi olla myös vähälukuisempia lajeja.

Tunnistelemisiin!