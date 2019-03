Suomen itärajan molemmin puolin eletään samaa aikaa seuraavat puoli vuotta. Suomen kesäaika on nyt sama kuin Moskovan aikavyöhykkeen aika, koska Venäjällä ei ole erikseen talvi- ja kesäaikaa.

Moskovan aikavyöhyke kattaa niin Sortavalan, Petroskoin kuin Pietarin.

Silloin kun Suomessa on talviaika, Venäjän puolella kello on tunnin edellä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kesäaika muuttaa Joensuu-Petroskoi-linja-autovuoron aikataulua. Joensuusta lähtöaika pysyy samana (kello 16.15), mutta saapuminen Petroskoihin on kello 23.20. Vastaavasti lähtöaika Petroskoista on edelleen kello 6.00, mutta saapumisaika Joensuuhun on kello 13.15. Matka-aika pysyy ennallaan.