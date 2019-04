Poliisilta uutta tietoa Isossa Myyssä teräaseen kanssa heiluneen 18-vuotiaan liikkeistä - teon taustalla vanha velka-asia

Rikoskomisario Kimmo Wetterstrand tiedotti maanantaiaamuna, että esitutkinta on edennyt viikonlopun aikana hyvin. Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että kaksi nuorehkoa miestä oli tavannut rikoksesta epäillyn kauppakeskuksen käytävällä.

Miehet olivat keskustelleet vanhasta velka-asiasta, ja tällöin rikoksesta epäilty oli ottanut esille teräaseen ja uhannut sillä toista miestä. Tämän jälkeen epäilty oli lähtenyt pois paikalta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Vartijat ottivat epäillyn kiinni kauppakeskuksen käytävältä, ja kiinniottotilanteessa mies uhkasi vartijoita tappamisella, Wetterstrand toteaa tiedotteessa.

Poliisi on saanut haltuunsa kauppakeskuksen videovalvontamateriaalia ja tallenteista on käynyt ilmi, ettei rikoksesta epäilty ole yrittänyt lyödä tilanteessa ketään teräaseella. Tämän vuoksi asiaa ei tutkita enää törkeän pahoinpitelyn yrityksenä, vaan tutkittavana on laittomia uhkauksia, jotka ovat kohdistuneet sekä vartijoihin että alkuvaiheessa rikoksesta epäillyn kanssa keskustelleeseen mieheen. Kauppakeskuksen muut asiakkaat eivät olleet vaarassa.

Esitutkinnassa on vielä suoritettava muutamia kuulusteluja. Rikoksesta epäilty mies on pidätettynä poliisivankilassa. Hän on ollut kuulustelussa yhteistyökykyinen. Hän oli tapahtuma-aikaan päihtynyt. Rikoksesta epäillyllä on jonkin verran rikollista menneisyyttä lievistä lähinnä omaisuusrikollisuudesta.