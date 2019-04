S-market Jukolanportti avautuu tulevana kesänä - "Palvelee vilkasta ohikulkuliikennettä Lehmon, Utran ja Rantakylän suuntaan"

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan rakennuttama S-market Jukolanportti on nyt harjakorkeudessa, PKO tiedottaa. Joensuussa Nurmeksentien ja Salpakankaankadun risteykseen rakennettavan myymälän rakennustyöt aloitettiin lokakuussa. Alustavan arvion mukaan S-market Jukolanportti palvelee asiakkaita ensi kesän aikana.

- S-market Jukolanportti tulee palvelemaan vilkasta ohikulkuliikennettä niin Lehmon, Utran kuin Rantakylänkin suuntaan. Lisäksi yksikkö parantaa omistajiemme palvelutarjontaa Mutalan pientaloalueella, jossa asuu noin 2 000 henkilöä, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Uuteen S-market Jukolanporttiin rakennetaan aurinkovoimalaitos. Myymälän katolle tulevilla lähes 300 aurinkopaneelilla tuotetaan yksikön koko vuoden energiantarpeesta noin 20 prosenttia. Kohteessa on lisäksi ovelliset ja kannelliset kylmäkalusteet. Myymälän valaistus on toteutettu led-valoilla, mikä sekin säästää energiaa.

- PKO:n tavoite sekä kaikessa uudisrakentamisessa että myymälöiden remonteissa on tehdä tiloista energiatehokkaat ja sitä kautta mahdollisimman ympäristöystävälliset. Niin tässä kuin muissakin rakennusprojekteissamme työllistämme aina pääsääntöisesti oman maakunnan urakoitsijoita, Kivelä linjaa.

S-market Jukolanportin myyntipinta-ala on 1 000 neliömetriä. Avautuessaan uusi myymälä työllistää vakituisesti 6-8 henkilöä, ja uuden yksikön marketpäälliköksi on valittu Katja Varis. Jukolanportin valmistumisen jälkeen PKO:lla on yhteensä 29 S-marketia.

Rakennusinvestoinnin arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa, jonka työllisyysvaikutus paikallisille rakennusalan ammattilaisille on noin 60 henkilötyövuotta.

S-market Jukolanportin rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, maanrakennusurakan tekee Kesälahden Rakennus Oy ja elementtiurakoitsija on lieksalainen Pielisen Betoni Oy.