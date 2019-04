Kolumni: Moni kansanedustaja vaihtuu pian toiseen Savo-Karjalassa

Savo-Karjalan vaalipiirissä on toteutumassa sama kuin valtakunnallisestikin: SDP ja perussuomalaiset ovat voittamassa eduskuntavaalit. Tämä käy ilmi Karjalaisen ja Savon Sanomien puoluekannatusarviosta.

SDP on kooltaan palaamassa Savo-Karjalassa samaan mahtisarjaan kuin keskusta, joka silti on kokemassa täälläkin rökäletappion. Perussuomalaiset on puolestaan Savo-Karjalassakin kovassa nosteessa.

Kansanedustajamäärinä tämä galluptulos tarkoittaisi Savo-Karjalasta SDP:lle neljää edustajaa nykyisen kahden sijaan, keskustalle putoamista kuudesta neljään edustajaan sekä nykyisen, Jussi Halla-ahon johtaman perussuomalaispuolueen edustajamäärän nousua nykyisestä nollasta kahteen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Perussuomalaisista erkaantuneet nykyiset vaalipiirin siniset kansanedustajat eivät ole jatkamassa eduskuntatyötään, pohjoiskarjalaisista Pentti Oinonen suosiolla ja Kari Kulmala pakolla eli äänestäjien tahdosta.

Kokoomus, vihreät, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit ovat pitämässä Savo-Karjalassa edustajamäärinä mitattuna nykyiset asemansa.

Savo-Karjalan kansanedustajien joukko on vaihtumassa melkoisesti päättyneestä eduskuntakaudesta. Nykyisistä 16 kansanedustajasta neljä luopuu suosiolla, kaksi sinistä on vaihtumassa perussuomalaisiin, ja puolueiden kannatusmuutokset panevat tukun paikoista uusjakoon. Vaalipiirin kansanedustajien määräkin putoaa yhdellä.

SDP:n joensuulaisen kansanedustajan Merja Mäkisalo-Ropposen jatkopaikka on näillä lukemilla varma, ja jos joensuulainen demaripiirin toiminnanjohtaja Seppo Eskelinen ei tule nyt valituksi eduskuntaan, se ei ole tähtiin kirjoitettu tapahtuvaksi koskaan.

Keskustan vähenevistä edustajapaikoista on meneillään Savo-Karjalassa ankara jäsentenvälinen kisa. Jopa kahta puolueen nykyisistä kolmesta pohjoiskarjalaisedustajasta – Anu Vehviläinen, Hannu Hoskonen, Eero Reijonen – uhkaa näillä luvuilla putoaminen eduskunnasta, vaikka heistä jokainen on vahva profiilipoliitikko, kukin omalla sarallaan.

Kokoomuksen pohjoiskarjalaisässät Heli Hjälm ja Timo Elo ovat heikoilla puolueen savolaisjokereita vastaan, etenkin kun he syövät paikallisesti toistensa ääniä. Joensuulainen Krista Mikkonen on vakuuttavasti ottamassa toistamiseen vihreiden ainoan paikan vaalipiiristä.

Uusperussuomalaisten uusista edustajapaikoista on käynnissä kiivas kisa, jossa joensuulaiset Jussi Wihonen ja Osmo Kokko ovat vahvoilla mutteivät kumpikaan piikkipaikalla. Wihosella kävi vieläpä satumainen onni numeroarvonnassa: ysiysi sopii entiselle halpakauppiaalle.

Lopuksi pieni pommi: Kristillisdemokraateissa on sauma eduskuntaan pohjoiskarjalaisella, jos ehdokkaista ylivoimainen Sari Essayah päätyykin europarlamenttiin ja jos täällä keskitettäisiin puolueen äänet yhdelle, esimerkiksi nurmeslaiselle Henry Määtälle.