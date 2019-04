Perussuomalaiset: Uskomme vahvasti kolmeen paikkaan Savo-Karjalan vaalipiirissä

Perussuomalaisten kannatus on laskenut Savo-Karjalan vaalipiirissä vuoden 2015 eduskuntavaaleista 4,5 prosenttiyksikköä, mutta suosio on noussut selvästi viime syksynä tehdystä gallupista. Näin näyttää Karjalaisen ja Savon Sanomien maanantaina julkistama gallup.

Perussuomalaiset sai viime vaaleissa kolme kansanedustajaa, jotka siirtyivät kaikki myöhemmin sinisiin. Nyt paikkoja on tulossa kyselyn mukaan kaksi

- Meillä on vahva usko siihen, että otamme Savo-Karjalasta vähintään kolme paikkaa. Nousukäyrämme on kova, ja nyt on vaaleihin vielä aikaa, kommentoi perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Marko Koskinen.

- Valtakunnallinen politiikka vaikuttaa tulokseen. Kun puheenjohtajamme on julkisuudessa tai tv:ssä, se näkyy kannatuksessamme. Tuolla toreilla kuulee, että ihmiset kehuvat valtavasti.

Koskinen arvioi, että kannatuksen vaihtelu näkyy isoimpien puolueiden paikkajaossa. Pienempien puolueiden paikkamäärien hän uskoo pysyvän ennallaan Savo-Karjalassa.

- Aika ankaraa tämä vaalityö on kaiken kaikkiaan. Nopeita taikatemppuja ei ole. Sellaiset realistiset ja kansanmieliset ajatukset ovat purreet tähän saakka, ja sillä linjalla jatkamme.

