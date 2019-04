Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään - katso tästä kaikki Pohjois-Karjalan ja Heinäveden ennakkoäänestyspaikat

Ennakkoäänestys oli Suomessa ensimmäisen kerran käytössä vuoden 1970 eduskuntavaaleissa. Sen suosio on kasvanut jatkuvasti. Viime eduskuntavaaleissa kaikista äänensä antaneista ennakkoon äänesti jo lähes joka toinen.

Jokainen äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla, siis myös muualla kuin oman kunnan tai vaalipiirin alueella.

Sen sijaan varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina 14. huhtikuuta, voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty postissa saapuneeseen äänioikeusilmoitukseen. Jos siis vaalipäivänä on esimerkiksi matkoilla toisella paikkakunnalla, ainoa mahdollisuus on äänestää ennakkoon.

Joka kunnassa on vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka. Suurin osa niistä on avoinna kaikkina seitsemänä ennakkoäänestyspäivänä. Osa on kuitenkin auki lyhyemmän ajan, joten aukioloajat on hyvä varmistaa etukäteen.

Jokaisessa äänestyspaikassa on esillä kyseisen vaalipiirin ehdokaslistat. Jos äänestää ennakkoon toisen vaalipiirin alueella, vaalivirkailijalta voi pyytää nähtäväksi oman vaalipiirin listat.

Äänestäessä on aina oltava mukana henkilöllisyystodistus.

Ennakkoäänestys tapahtuu samoin kuin varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen. Suurin ero on, että vaalikuoreen suljettua äänestyslippua ei laiteta vaaliuurnaan vaan suljetaan lähetekirjeen kanssa erilliseen lähetekuoreen, joka toimitetaan oman kunnan keskusvaalilautakuntaan.

Ennakkoäänet lasketaan vaalipäivänä oman kunnan ääntenlaskennassa.

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestyksen aikaan vankilassa tai ympärivuorokautisesti hoidettavana esimerkiksi sairaalassa tai hoivakodissa, hän voi äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys järjestetään jokaisessa laitoksessa yhtenä tai kahtena ennakkoäänestyspäivänä. Se toimitetaan kuten yleinen ennakkoäänestys, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Laitosäänestyksessä voivat kuitenkin äänestää vain laitoksen asukkaat, ei esimerkiksi henkilökunta.

Jos äänestäjän liikunta- tai toimintakyky on rajoittunut siten, että änestyspaikkaan pääseminen tuottaisi hänelle kohtuuttomia vaikeuksia, hän voi äänestää kotonaan. Kotiäänestykseen on kuitenkin ilmoittauduttava ennen ennakkoäänestyksen alkamista, joten näissä vaaleissa se ei enää ole mahdollista.

Ennakkoäänestyspaikat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 3.–9.4.2019. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa. Äänestyspaikkojen aukioloajat vaihtelevat, joten ne sekä kiertävien äänestysautojen aikataulut kannattaa tarkistaa osoitteesta www.vaalit.fi/aanestaminen-ennakkoon.

Joensuu: kaupungintalo, pääkirjaston Muikku-sali, Pataluodon koulu, Niinivaaran entinen lukio, K-citymarket Pilkko, kauppakeskus Prisma, Kiihtelysvaaran palvelupiste, Tuupovaaran palvelupiste, Enon palvelupiste, Uimaharjun koulu, Pyhäselän palvelupiste, Reijolan yhteisötalo

Heinävesi: kirjasto, Karvion koulu

Ilomantsi: kunnanvirasto, eri puolilla kuntaa kiertävä vaalibussi

Juuka: kunnantalo, lisäksi kahdeksan tilapäistä ennakkoäänestyspaikkaa eri puolilla kuntaa

Kitee: K-supermarket Kupiainen, S-market Kitee, S-market Kesälahti

Kontiolahti: kunnanvirasto, Lehmon K-supermarket

Lieksa: kulttuurikeskus, eri puolilla kuntaa kiertävä kirjastoauto

Liperi: pääkirjasto, Ylämyllyn yritystalo, Viinijärven koulu

Nurmes: Nurmes-talo, terveyskeskus, eri puolilla kuntaa kiertävä äänestysauto

Outokumpu: kaupungintalo

Polvijärvi: vapaa-aikatalo

Rääkkylä: kunnanvirasto

Tohmajärvi: K-market Tiilikainen, S-market Tohmajärvi, eri puolilla kuntaa kiertävä kirjastoauto

Valtimo: Kuntalaisten talo

Henkkarit mukaan

Sekä ennakkoäänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä äänestäjän täytyy pystyä todistamaan henkilöllisyytensä.

Henkilöllisyystodistukseksi käy virallinen henkilökortti, passi, ajokortti tai muu poliisin myöntämä kuvallinen asiakirja.

Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi hakea poliisiasemalta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sen hakemiseen tarvitaan kaksi passikuvaa.

Vaikka ajokortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus, se riittää vaaleissa edelleen henkilöllisyyden todistamiseen. Vanhentunut ajokortti ei kuitenkaan kelpaa.