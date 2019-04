Vihreät: Olemme hyvällä nousukäyrällä myös Savo-Karjalassa

Vihreiden kannatus on noussut Savo-Karjalan vaalipiirissä yli 2,5 prosenttiyksikköä vuoden 2015 eduskuntavaaleista, osoittaa Karjalaisen ja Savon Sanomien tuore gallup. 9,1 prosentin kannatus tietää yhden kansanedustajapaikan säilymistä.

- Prosentti on mukavasti nousussa, kuten näkyy myös meidän valtakunnallinen kannatuksessamme. Siis hyvällä nousukäyrällä ollaan, sanoo Savo-Karjalan vihreiden puheenjohtaja Hanna Susitaival.

- Yhden paikan saamista olemme pitäneet hyvänä lähtökohtana ja toista tiukasti tavoitellaan. Sitä pidämme hyvin edelleen mahdollisena. Loppuun asti paiskitaan täysillä töitä.

- Nousuun on varmasti useita syitä. Ilmastonmuutosasiat ovat nousseet vahvasti pintaan. Vaalitilaisuuksissa tulee vastaan ihmisten huoli: mitä pitäisi tehdä vai pitäisikö tehdä mitään. Me pystymme siihen asiaan antamaan vahvimmat vastaukset. Myös hallituksen politiikka on tuonut äänestäjiä kokoomuksen ja keskustan suunnasta. Ainakin koulutusasiat ovat panneet ihmiset miettimään, kenelle äänen antaisi.

Susitaival kertoo havainneensa, että kentällä on liikkuvia äänestäjiä, jotka haluavat vaihtaa puoluetta.

- Loppukirissämme yksi kohde on nuoret. Heidän keskuudessaan meillä on suuri kannatus, mutta toisaalta sen ryhmän äänestämään lähteminen on epävarminta. Ja koko demokratian kannalta olisi hirveän tärkeätä, että nuoret saadaan uurnille - mitä puoluetta he lopulta sitten äänestävätkin.