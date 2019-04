Kokoomus Savo-Karjalan vaaligallupista: Parempaa tietysti tavoitellaan, vaalitavoitteesta ei anneta periksi"

Kokoomuksen kannatus on säilynyt täsmälleen samana kuin vuonna 2015, näyttää Karjalaisen ja Savon Sanomien tuore gallup. Kannatusprosentti on 11,4.

- Ei voi olla ihan tyytyväinen. Korkeampaa tietysti tavoitellaan, jolloin kaksi paikkaa - jotka gallupin mukaan näyttää tulevan - vahvistuisi. Varsinkin, kun peilaa niihin tilaisuuksiin, joita on ollut turuilla ja toreilla, joissa kampanjointifiilis on niin hyvä, minulla on tunne isommastakin kannatusprosentista, sanoo Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja Pekka Leskinen.

- Vaalitavoitteena on ollut kolme paikkaa, emmekä siitä vielä anneta periksi. Viimeiseen iltaan asti mennään täysillä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Leskisen mukaan vakaana pysynyt kannatus kertoo siitä, että pohjakannatus on suuri, mutta puolue tavoittelee parempaa.

Kokoomusta kannatetaan Ohtaansalmen molemmin puolin tasatahtiin. Molemmat nykyiset kansaedustajat ovat pohjoissavolaisia.

- Vaalipiiriä on ajateltava kokonaisuutena. Kaikki ehdokkaamme ovat koko vaalipiirin ehdokkaita. Yhteiskannatus on ratkaisevaa, sen mukaan paikat jaetaan.

Leskinen sanoo, että mitään yhtä puheenaihetta ei kampanjatilaisuuksissa ole noussut muita korkeammalle. Keskeisimmät teemat ovat liittyneet talouteen, työllisyyteen ja hyvinvointiin.

Lisää aiheesta tilaajille:

Karjalaisen vaaligallup: Keskusta menettää kaksi, SDP saa kaksi paikkaa Savo-Karjalassa – perussuomalaisten suosio nousussa