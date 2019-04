Vasemmistoliitto Savo-Karjalan vaalitilanteesta: Pohjois-Karjalassa on vielä kirimistä

- Positiivista on, että viime eduskuntavaaleista olemme tulleet ylöspäin, se on tärkeintä ja suunta on oikea. Se, että lokakuun gallupin kannatuslukemista (9,2 prosenttia olemme tulleet pikkuisen alaspäin, on harmillista. Vielä on aikaa saavuttaa syksyn lukemat kahden viikon aikana, uskoo vasemmistoliiton Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja Janne Parkkila.

Gallup näyttää vasemmistoliitolle Pohjois-Savossa kolme prosenttiyksikköä korkeampaa kannatusta kuin Pohjois-Karjalassa.

- Tähän vaikuttanee osaltaan se, että meillä on istuva kansanedustaja Matti Semi Pohjois-Savosta. Pohjois-Karjalassa on esimerkiksi Kiteen seudulla alueita, jossa ei ole kovin vahvaa kannatusta. Toisaalta Joensuussa saimme kuntavaaleissa 10 prosentin kannatuksen, mikä oli tosi hyvä. Pohjois-Karjalassa on vielä kirimisen varaa, sillä maakunnassa on oikein hyviä ehdokkaita.

- Jos emme saa kahta kansanedustajaa nyt, se tapahtuu neljän vuoden kuluttua. Olemme menossa oikeaan suuntaan valtakunnallisesti.

Parkkila ei osaa sanoa erityistä syytä, miksi kannatus on laskenut viime syksystä. Hänen mukaansa toreilla on ollut positiivinen vire.

- Menoon halutaan muutosta. Ihmisillä on tarve inhimillisille ja sosiaaliset arvoille, ja kun yleinen ilmapiiri on kiristynyt, tällaiset arvot ovat nousseet vastaliikkeeksi.

