MS-tautia sairastava Arja kokeili kävelyrobottia ja yllättyi - "Aivan huikea kokemus" - video

Ulkoinen tukiranka on puettu Arja Pappisen lantion, reisien ja pohkeiden ympärille. Robotti värisee, ja se on merkki Pappiselle, että hänen on otettava askel. Jos askeleen ottaminen ei onnistu, robitti suorittaa liikkeen itse. Pappista tukemassa ovat Paulina Iiskala (vas.) ja Susanne Mäkelä Honkalampi-säätiöstä.