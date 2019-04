Kolumni: Äänestysinnon kasvaminen on yhteinen etu - siksi vaalitietoakin on oltava kaikkien saatavilla

Toivoa sopii, että tänään alkaneessa ennakkoäänestyksessä ja ensi viikon sunnuntain varsinaisena vaalipäivänä tuota eroa saadaan kurottua ainakin pienemmäksi ellei umpeen.

Äänestämistä nimitetään usein kansalaisvelvollisuudeksi. Sanaan piiloutuu ajatus siitä, että äänestämätön ihminen on huono ihminen. Todellisuudessa kyse kuitenkin on äänioikeudesta, ei velvollisuudesta.

Jos ihminen kokee, ettei äänestämisellä ole vaikutusta tai ettei ehdokkaista löydy itselle sopivaa vaihtoehtoa, äänestysinto tuskin kasvaa pakottamalla.

On myös turhaa syyllistää äänestämättä jättävää ihmistä siitä, jos hän kokee politiikan liian monimutkaiseksi tai ei enää usko sen vaikuttavuuteen. Politiikan vaikeaselkoisuus tai äänestäjän luottamuspula ei kerro äänestäjän vaan politiikan epäonnistumisesta.

Politiikan ja poliitikkojen tehtävä on kertoa äänestäjille selkeästi, mitä teemoja he ajavat, mihin arvoihin he uskovat ja mihin ihmisten arkeen vaikuttaviin asioihin he haluavat muutosta. Poliitikkojen on kerrottava, mikä merkitys äänestämisellä on.

Poliitikkojen velvollisuus on myös huolehtia siitä, että he antavat vain sellaisia lupauksia, jotka aidosti uskovat voivansa pitää. Petetty lupaus on tehokas tapa murentaa ihmisten uskoa vaikutusmahdollisuuksiinsa.

On yhteinen etu, että entistä useampi kokee lakisääteisellä vaikutusoikeudellaan olevan oikeasti merkitystä.

Ilman tietoa on hankala tehdä päätöksiä vaaleissakaan. Tässä myös median on kannettava vastuunsa.

Siksi Karjalaisessakin on päätetty jakaa osa vaaliaiheisista artikkeleista verkkosivuillamme kaikkien, ei vain tilaajiemme luettavaksi. Vaikka Karjalaisessa työskentelevien ihmisten työn tulos on lähtökohtaisesti verkossakin tarjolla tilaajillemme, esimerkiksi Minulle tärkeää -juttusarja on vapaasti kaikkien luettavissa.

Juttusarjassa vaaliteemoja nostetaan esiin arjen kautta. Sarjassa tavalliset ihmiset kertovat, minkä asioiden sujuminen tai parantaminen heidän elämässään on tärkeintä.

Sarjan ensimmäisessä osassa huoltoasemayrittäjä Päivi Kuiri-Pippola kertoi pienyrittäjän elämästä ja toisessa osassa eläkeläiset Auli ja Ensio Larema eläkeläisten arjesta. Kuusi osaa julkaistaan vielä ennen varsinaista vaalipäivää.

Haastatteluissa esiin nousevista teemoista on poimittu juttuun puolueiden kantoja niiden vaaliohjelmista. Tätä työtä tehdessä on jo noussut mieleen yksi kehitysidea puolueille politiikan kiinnostavuuden kasvattamiseksi: vaaliohjelman ei ehkä kannata olla yli satasivuinen, jos toivoo, että joku lukee sen muutoin kuin palkkatyönä.

