Pohjois-Karjalassa noin seitsemällä prosentilla aikuisista on maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on jatkanut kasvuaan alkuvuonna, Asiakastieto Group tiedottaa.

Maaliskuun lopussa 383 500 suomalaisella oli maksuhäiriömerkintöjä Asiakastieto Groupin henkilöluottotietorekisterissä.

Joukko on vuodessa kasvanut 7 200 henkilöllä. Nyt 8,1 prosentilla aikuisista on maksuhäiriömerkintöjä, mutta osuudet vaihtelevat maakunnittain, tiedotteessa todetaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Kainuussa ja Satakunnassa maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on vuodessa aavistuksen pienentynyt, mutta muuten maakunnissa laskujen maksuun liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Päijät-Häme erottuu ikävällä tavalla muista, liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastieto Groupista kertoo.

Päijät-Hämeessä maksuhäiriöitä on 9,4 prosentilla aikuisista, mikä on selvästi suurempi osuus kuin muissa maakunnissa.

Pohjois-Karjalassa maksuhäiriöitä on 7,2 prosentilla aikuisista. Esimerkiksi Joensuussa osuus on 7,3 prosenttia. Vantaalla osuus on yksitoista prosenttia.