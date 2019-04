Kuhasalontie pysyy liikenteelle auki ennakoitua pidempään – puusto on jo poistettu urakka-alueelta

Kuhasalontien parantamishanke Joensuussa on käynnistynyt, Väylä eli entinen Liikennevirasto tiedottaa.

Väylän mukaan puusto on jo poistettu urakka-alueelta ja sähköradan ajolankamuutostyöt toteutetaan ensi viikon viikonloppuna.

Aiemmin ilmoitetusta poiketen Kuhasalontie suljetaan liikenteeltä välillä Vehkataival-Näädänkatu vasta torstaina 11. huhtikuuta alkaen. Aiemmin tiedotettiin, että tie suljetaan jo maanantaina 8. huhtikuuta.

- Haluamme luonnollisesti aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ja erikoisjärjestelyjä hankkeen aikana. Valmistelevat työvaiheet eivät edellytä vielä alkuviikosta tien sulkemista, joten se voidaan pitää liikenteellä hieman suunniteltua pidempään. Tästä johtuen suljemme Kuhasalontien maanantain sijaan torstaina, Väylän projektipäällikkö Riitta Parviainen kertoo tiedotteessa.

Peltolan ylikulkusillan purkutyöt aloitetaan heti Kuhasalontien sulkemisen jälkeen. Purku- ja rakennustöiden etenemisestä ja melua aiheuttavista työvaiheista tiedotetaan tarkemmin urakan edetessä.

Päivityksen myötä Karjalankatu tulee toimimaan yhtenä ajoneuvoliikenteelle suunniteltuna kiertoreittinä, Väylä ilmoittaa.

- Lisäksi Kettuvaarantien radan kohdan alikulkukorkeus on tarkistusmitattu, ja sen on todettu olevan 4,5 metriä. Kaikki erikoiskuljetukset eli normaalin liikenteen mittarajat ylittävät kuljetukset on suunniteltava ja sovittava erikseen Pirkanmaan ely-keskuksen kanssa.