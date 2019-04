Finntest Oy kokonaan Bromanille

Broman Group Oy on ostanut Finntest Oy:n liiketoiminnan. Finntest on Kari ja Merja Järven vuonna 1984 perustama korjaamolaitteiden maahantuontiyritys, joka on maahantuonut koneita sekä järjestänyt asennus-, koulutus- ja huoltopalveluja.