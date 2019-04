Rääkkylässä on annettu jo 500 ääntä eduskuntavaaleissa

Kun keskiviikkona ja torstaina äänestämässä kävi 6,1 prosenttia äänioikeutetuista kumpanakin, niin perjantaina luku jäi 5,4:ään. Kaikkiaan äänestämässä on vaalipiirissä käynyt jo 17,5 prosenttia äänioikeutetuista.

Ahkerimmin ennakkoon on äänestetty Pohjois-Karjalassa Rääkkylässä, jossa äänensä on antanut jo 26,7 prosenttia äänioikeutetuista, mikä tarkoittaa tasan 500 äänestäjää.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tohmajärvellä äänestysprosentti on nyt 23,1, Lieksassa 21,7, Ilomantsissa ja Nurmeksessa 21,0 kummassakin sekä Kiteellä 20,7,

Muualla maakunnassa aktiivisuus ion jäänyt alle 20 prosentin. Edelleenkin vaisuimmin äänestyspaikoilla on käyty Kontiolahdella, jossa vain 14,4 prosenttia on antanut äänensä.

Joensuussa äänestysprosentti on 16,5, Äänensä on Joensuussa antanut nyt 10 219 äänestäjää. Vertailun vuoksi Kuopiossa äänensä on antanut 15 348 ihmistä eli 16,1 prosenttia äänioikeutetuista.

Kaikkiaan vaalipiirissä on annettu yli 57 600 ääntä ennakkoon.