Kolumni: Lemmikkikoirille ja eläkeläisille parempia etuja

Se on enemmän kuin Suomessa syntyy vuosittain vauvoja. Suomalaiset eivät hanki vauvoja vaan koiria.

Koira on uusi vauva. Lapsen korvikkeeksi koiria hankkivat paitsi tuoreet perheet niin myös keski-ikäiset, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa. Usein koira hankitaan kaveriksi kasvavalle lapselle. Tosin tietokone on parempi ja helpompi. Tietokone ei vaadi pissittämistä eikä lenkittämistä.

Tietokoneet ovat muuttaneet koirien ulkoiluttamista. Nykyään koiranomistajat näyttävät ulkoiluttavan enemmän kännykkää kuin koiraa.

Sitä paitsi 50 000 uutta koiraa joka vuosi ei ole koko totuus. Rotukoirien lisäksi tulevat seropi- ja moropikoirat. Koirien määrä alkaa olla niin suuri, että kehityksen pitäisi huolestuttaa. Tai sitten ei. Koska koiria on noinkin paljon, ovat lemmikkikoirien omistajat oikeutettuja vaatimaan parempaa edunvalvontaa ja etuja koirilleen.

Ruotsissa on kaikki paremmin. Suomen on otettava mallia Ruotsista. Samalla koirakantaa voisi ruotsalaistaa. Ruotsissa koirat eivät räksytä vaan sivistystä osoittaen korkeintaan tuhahtelevat hissunkissun. Koiranpissa ei väritä ruotsalaista kevätlunta keltaiseksi. Ruotsissa pissa on väritöntä, korkeintaan hennon vaaleanpunaista.

Liian rajua olisi ruveta vaatimaan suomalaisille lemmikkikoirille valtion pussista lapsi-, siis pentulisiä. Puhumattakaan äitiys- eli pentupakkauksesta. Vaikka olisi sellainen pentupakkaus soma. Muodikkaasti kuvioituja koirankolttuja ja töppösiä sekä sisäkäyttöön että ulkoiluun. Pahvilaatikosta saisi kätevästi sängyn. Peitto pitää olla ja paljon tyynyjä. Toki pakkauksessa olisi raksuja, naksuja ja muuta hyvää, tuleepa koirasta perinteinen lihansyöjä tai ilmastoystävällisempi porkkananpurija. Vauvakoiran vanhemmille täytyy olla oma koirankielinen lässytys-opas.

Koirien päivähoitoon on otettava mallia Ruotsista. Koirapäiväkoteja on Ruotsissa jo 1 300 (HS, 1.4.). Määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Päivähoito toteutuu valinnanvapaus-mallilla. Sen voi tiivistää kahteen sanaan: rahalla saa. Ruotsissa pidetään itsestään selvänä, että koira saa olla yksin kotona korkeintaan kuusi tuntia päivässä.

Suomessa koirien ja eläkeläisten määrä kasvaa. Työntekijöistä ja veronmaksajista tulee pula. Koska koirista ei ole työntekijöiksi, ei koiraverolle ole perusteita. Koiran työ on olla koira.

Jokainen eläkeikää lähestyvä ymmärtää olla sitä mieltä, että eläkeläisten etuja ja edunvalvontaa on parannettava.

Erityisen huolissaan on oltava nuorista eläkeläisistä. Niin uskomattomalta kuin äkkiä tuntuukin, Eläketurvakeskuksen mukaan kaikista yli 16-vuotiaista suomalaisista joka kolmas saa eläkettä. Syntyvyys vähenee, koirat haukkuu ja karavaani kulkee, mutta kuka maksaa nuorten eläkeläisten eläkkeet muutaman vuosikymmenen päästä?